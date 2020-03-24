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В Беларуси разработана технология способная мгновенно идентифицировать человека по отпечаткам

Государственный комитет судебных экспертиз планирует внедрить в работу технологии искусственного интеллекта для моментальной идентификации человека по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил председатель ГКСЭ Андрей Швед сегодня в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1"

Об этом пишет БЕЛТА.

"Скоро внедрим технологии искусственного интеллекта. Завершаем разработку системы, сейчас она работает в тестовом режиме. Она позволяет за секунды идентифицировать человека по отпечаткам пальцев. Если то, что мы получили на промежуточном этапе тестирования, будет реализовано полностью, то это будет прорыв", - сказал Андрей Швед.

Разработка принадлежит белорусским ученым. Все детали председатель ГКСЭ раскрывать не стал - коммерческая тайна. Только подчеркнул, что результаты впечатляют.

В этом году планируется также представить новую методику исследований ДНК человека: по биологическому материалу можно будет определить цвет его глаз и волос, возраст, некоторые заболевания. Это сильно сузит поиск подозреваемого.


В целом в распоряжении комитета несколько десятков различных баз. Наиболее известные - база дактилоскопических учетов, ДНК-учетов. Дактилоскпическая база насчитывает более 7 млн отпечатков пальцев и ладоней. В 2014 году она была модернизирована. Ежегодно эта база дает совпадение по более чем 11,5 тыс. отпечатков, изъятым с мест преступления. В 2019 году внедрена новая система, которая позволяет оперативно передавать отпечаток по закрытым каналам с места происшествия и в течение 10-15 мин получать результат. "Эффект очень хороший: не раз было такое, что оперативные работники еще до завершения осмотра места происшествия получали сведения о предполагаемом преступнике. То есть люди совершали грабеж, не успевали даже распаковать краденое, а милиция приезжала и задерживала их с поличным", - рассказал глава комитета.

Была модернизирована и база данных ДНК. Ее пополнили новыми образцами, обработали весь массив информации, который долгое время скапливался в правоохранительных органах. Благодаря этой базе удалось раскрыть преступления, которые долгое время казались бесперспективными.
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