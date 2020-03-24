Федута: Эпидемия запоздала? Значит, и проявится позже

У нас сейчас к ним добавился еще один – не вечный, но продиктованный совершенно внятными обстоятельствами: А почему карантин не объявляют?





Речь идет не о введении чрезвычайного положения, при котором нельзя будет проводить выборы (например), пишет belsat.eu Об элементарном медицинском мероприятии, которое объявили в большинстве соседствующих с нами государств. Или белорусы слеплены не из той же глины, а белоруски – не из того же ребра вырезаны, что и все остальные люди на земле соответствующей гендерной принадлежности?





Последний вопрос является совершенно риторическим, то есть, предполагающий ответ заранее. А вот с первым – насчет того, почему карантин не объявляют – как быть?





Ответов может быть несколько.





Первый и напрашивающийся сам собой: власть надеется на нашу сознательность. На мытье рук с мылом в течение минуты под горячей водой не реже трех раз в день. На то, что мы – домоседы, и без нужды не пойдем гулять на улицу. На то, что холодильники у нас бездонные, и что все, что нам нужно, мы уже купили как минимум из расчета на две недели потребления всей семьей. Наконец, на то, что мы не входим в группу риска, а если кто-то и входит, то уж близкие люди точно не дадут ему рисковать…









Этот ответ разрушается сам собой. На среднестатистическую семью из четырех человек мыла не запастись, а горячую воду потом не оплатить – в таком-то количестве. Мы же – не госпожа Ермошина, которая в состоянии содержать дом немалых размеров (в сравнении с городской квартирой). И холодильники у нас не приспособлены для двухнедельного запаса продовольствия. И у некоторых из нас есть собачка, с которой нужно два раза в день непременно выходить на улицу. И, наконец, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди – тоже люди, которых не запрешь дома, даже руководствуясь самыми благими пожеланиями.





Как мне кажется, господин Караник, нынешний глава Минздрава, – человек вполне здравомыслящий и никаких иллюзий по этому поводу явно не питающий. Может быть, он исходит из того, что эпидемия не распространится?





Я разговаривал с некоторыми медиками (профессиональными, а не из фейсбука). Все однозначно говорят: если даже эпидемия запоздала размахнуться во всю ширь в Беларуси, это вовсе не означает, что её не будет. Запоздала – значит, и проявится позже. Но принцип, скорее всего, будет тот же: сработает геометрическая прогрессия. Предлагаю в связи с этим пересмотреть в ютьюбе ролик с участием премьер-министра Индии. Там хорошо показано, как одно нажатие кнопки в лифте носителем коронавируса может стать началом инфицирования целой группы людей. А там уж каждый из них, в свою очередь, инфицирует другую группу. И все это разрастается как казнь египетская, по принципу саранчи.





Стало быть, дело и не в Каранике. Он, похоже, исходит из имеющейся материальной базы. За последние двадцать пять лет у нас в стране построили ледовых дворцов больше, чем больниц, и это ни для кого не секрет. Уложить на имеющиеся койкоместа лиц по одному подозрению в инфицированности коронавирусом – значит, учитывая разрастающуюся истерию в обществе, лишить такой возможности тех, кому помощь действительно нужна. Всех гипертоников, диабетиков, травматиков и просто подхвативших обычный грипп, имя которым «легион» и к числу которых, в той или иной степени, принадлежит каждый из нас. Поэтому если надежда на благоразумие граждан сродни издевательству над этими самыми гражданами, то как раз аргумент об ограниченности материальных возможностей подвергнуть карантину всех и вся кажется мне истинным проявлением отеческой заботы государства о действительно нуждающихся в медицинской помощи.





Третий аргумент – о необходимости сочетания жесткого карантина с ограничениями в деятельности сферы обслуживания и других отраслей экономики – представляется самым вероятным. Без этого объявляй – не объявляй карантин, эпидемию не остановишь. А «вырубание» из повседневной экономической деятельности системы общепита, транспорта, многих торговых точек приведет к катастрофе того, что в нашем государстве является не то что малым – иной раз крупным бизнесом. Невозможно ведь закрыть вот это вот все – супер- и гипермаркеты, кафе и ресторации, салоны красоты и фитнес-центры – без ущерба для сыновей, дочерей и прочих родственников наших чиновников высшего и среднего уровня. Месяц не будет работать такое предприятие – а кто оплатит простой работников? Кто «закроет» аренду помещения? А есть ведь и поставщики, смежники! С ними – как быть?





К тому же, придется закрывать метро, как это сделали в Киеве, резко сократятся поездки на автобусном и железнодорожном транспорте внутри страны. Транспортники уже терпят убытки, так что еще немного – и им покажется, что проще самим заразиться и помереть, чем простаивать без работы…









В общем, именно экономическая причина отказа от объявления карантина в Беларуси кажется (подчеркиваю: именно кажется!) мне истинной. А вовсе не политическая, как, вероятно, подумали вы все.





Нет, не политическая. Экономическое бытие, как и утверждал основоположник марксизма, определяет наше политическое сознание. А не наоборот.





Выборы состоятся даже в условиях землетрясения. Откладывать некуда.







