Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании жесткого карантина

Ограничительные меры продлятся три недели заявил он 23 марта в эфире ВВС.





Он пояснил, что жители королевства смогут выходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже.

Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.

Также разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, для поездок на работу и с нее, но только когда это совершенно необходимо и работа не может выполняться из дома.

За соблюдением условий карантина будет следить полиция.

Власти Британии распорядились о немедленном закрытии всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.









Джонсон добавил, что в стране приостановят все групповые мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон.

Напомним, до объявления национального карантина, Джонсон ввел ограничения лишь для 1,5 миллиона британцев, страдающих тяжелыми и хроническими заболеваниями.

В отличие от большинства европейских государств Великобритания не закрывала свои границы и не ограничивала свободу передвижения граждан внутри страны.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировали более 6,7 тысячи случаев COVID-19, 336 человек скончались, выздоровели 140.



