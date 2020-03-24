Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании жесткого карантина
Ограничения продлятся как минимум три недели. Нарушителей карантинных мер будет штрафовать полиция.
Ограничительные меры продлятся три недели заявил он 23 марта в эфире ВВС.
Он пояснил, что жители королевства смогут выходить в магазины за самыми необходимыми товарами, причем делать это необходимо как можно реже.
Один раз в день разрешается покинуть дом, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Запрещено собираться группами больше двух человек, если речь не идет о людях, проживающих вместе.
Также разрешено покидать дома по любым медицинским причинам, для поездок на работу и с нее, но только когда это совершенно необходимо и работа не может выполняться из дома.
За соблюдением условий карантина будет следить полиция.
Власти Британии распорядились о немедленном закрытии всех магазинов, которые не торгуют товарами первой необходимости.
Джонсон добавил, что в стране приостановят все групповые мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон.
Напомним, до объявления национального карантина, Джонсон ввел ограничения лишь для 1,5 миллиона британцев, страдающих тяжелыми и хроническими заболеваниями.
В отличие от большинства европейских государств Великобритания не закрывала свои границы и не ограничивала свободу передвижения граждан внутри страны.
По подсчетам университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировали более 6,7 тысячи случаев COVID-19, 336 человек скончались, выздоровели 140.
08:03 24/03/2020
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