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Мужчины в 2 раза чаще болеют COVID-19 и умирают от него?

Вероятность заразиться коронавирусом для мужчин выше, чем для женщин, уверен главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Если посмотреть структуру, кто болеет новой коронавирусной инфекцией, это чаще мужчины, чем женщины, почти в два раза. И умирают мужчины чаще, чем женщины», — заявил он в ходе пресс-конференции, которая проводилась в онлайн-формате [цитата по ИА «Москва»].

Также эксперт пояснил, что у мужчин также чаще более проблемный анамнез и выше смертность от пневмонии. Кроме того, различными образами мужчины и женщины реагируют и на вакцины, пишет sobesednik.ru


«Было много точек зрения, что люди со второй группой крови более восприимчивы к целому ряду инфекционных болезней. Но в отношении коронавирусной инфекции я таких данных не видел», — добавляет он. 
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