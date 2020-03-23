«Строго говоря, оба варианта сводятся к «переболеть», потому что других вариантов нет. Различия в том, как именно переболеть. Китай и ЕС (и Россия за ними) пытаются максимально растянуть этот момент во времени, чтобы у здравоохранения хватило сил, средств, врачей, коек, аппаратов ЭКМО для всех тяжелых больных, чтобы удалось выиграть время для создания каких-никаких лекарств или вакцин. Если пустить все на самотек, мы получим Бергамо. Со всеми вытекающими», — считает известный российский врач Алексей Водовозов.





Тем временем его коллега, медицинский директор сети частных клиник Павел Бранд, выступает против глобального карантина: «Его последствия будут гораздо хуже, чем эпидемия. Мы экономически не готовы к таким мерам и не способны выдержать полноценный карантин — с тотальными запретами выхода на улицу всем, доставкой на дом продуктов, лекарств, оказанием полной медицинской помощи на дому. Если человек на улице, это уже не карантин. Что будут делать люди после карантина, как будут получать деньги? Глобальный карантин приведет к гораздо более плохим последствиям, чем сама инфекция, хотя и она мало хорошего несет. В данной ситуации нужен карантин для пожилых и разумные меры предосторожности для всех остальных».





— В Москве расширяются возможности диагностики на COVID-19. Как вы думаете, нужно ли ввести поголовное тестирование?





— Оно невозможно, свыше десяти миллионов людей нереально протестировать, лаборатория не может делать по одному тесту в секунду. Подсчитывали, что одна лаборатория может полноценно провести 46 тысяч тестов в сутки. И если все будут работать круглосуточно, в месяц это будет 4 миллиона тестов. Да и специалистов лабораторной диагностики столько нет. По поводу теста, который сегодня используется, у меня серьезные сомнения: исследования случаев контактных внебольничных пневмоний показывают негативные результаты на COVID-19, что маловероятно. (В Беларуси также используются российские тесты, к которым много претензий -- Прим.).





Ну а как считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого МГМУ им. Сеченова Елена Волчкова, карантинные меры могут принести России серьезную пользу: «Как только приедет последний человек из-за границы и пройдет 14 дней, распространение прекратится. Пока у нас выявляют практически только завозные случаи инфекции. Мы должны сделать максимальный охват контактных лиц на тестирование, и, если мы проведем такие меры, есть шанс, что мы очень быстро справимся с ситуацией. Нужно просто прервать цепочку распространения вируса. Китайцы четко показали, что для этого должны быть три фактора: соблюдение расстояния между людьми (полтора метра); маски играют роль, особенно если их носят заболевшие, и мытье рук после посещения общественных мест».



