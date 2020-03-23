Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел 20 марта, около 18.00, на улице Буденного. На записи видно, как инспектор заметил приближающегося к дороге мальчика, который убегал, судя по всему, от родителей. Он мгновенно отстегнул ремень безопасности, выскочил на дорогу и остановил транспорт, пишет AUTO.TUT.BY









В милиции в очередной раз напомнили о необходимости быть предельно внимательными к своим детям на улице. Особенно когда те находятся вблизи проезжей части.