"В Беларуси 22 аппарата искусственной вентиляции легких на 100 тысяч человек, в США - 18, в Италии - 8,3". Минздрав отчитался о количестве аппаратов ИВЛ
Если добавить и наркозно-дыхательные аппараты, которые можно использовать как аппараты ИВЛ, получится 38.
Замминистра здравоохранения Елена Богдан привела статистику от Всемирной организации здравоохранения, пишет "Комсомольская правда".
- Например, по количеству проведенных тестов наша страна находится на 9-м месте среди всех стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Это достаточно большое число исследованных, - отметила Елена Богдан.
Замминистра озвучила и рейтинг обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции легких.
- Беларусь имеет 22 аппарата на 100 тысяч населения. Если мы подключим сюда наркозно-дыхательные аппараты, получится 38. Для сравнения: в США эта цифра 18, в Италии - 8,3, в Великобритании - 12,9. Это цифры, которые позволяют нам оценить наши ресурсы и рассчитывать различные варианты, - отметила замминистра.
20:10 23/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение