Замминистра здравоохранения Елена Богдан привела статистику от Всемирной организации здравоохранения, пишет "Комсомольская правда"





- Например, по количеству проведенных тестов наша страна находится на 9-м месте среди всех стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса. Это достаточно большое число исследованных, - отметила Елена Богдан.





Замминистра озвучила и рейтинг обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции легких.





- Беларусь имеет 22 аппарата на 100 тысяч населения. Если мы подключим сюда наркозно-дыхательные аппараты, получится 38. Для сравнения: в США эта цифра 18, в Италии - 8,3, в Великобритании - 12,9. Это цифры, которые позволяют нам оценить наши ресурсы и рассчитывать различные варианты, - отметила замминистра.