Девятовский — про видео тренера о белорусском языке: Это просто ужасно!
Председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал скандал, который разразился в Климовичах, передает "Еврорадио".
Инструктор-методист местной детско-юношеской спортивной школы, жительница агрогородка Тиманово Инна Кордабнёва записала оскорбительное видео про белорусский язык. Она возмущается, что её сын в школе вынужден его учить и "не запоминает... дебильных слов". На видео уже отреагировал Климовичский райисполком, который вызвал директора школы. С тренером проведут разъяснительную работу, но увольнять не будут — она скоро идёт в декретный отпуск, сообщает nn.by.
В комментарии by.tribuna.com Девятовский говорит, что "нельзя ребёнка и общество настраивать, что государство через школы заставляет изучать наш язык". Он уверен, что в обществе высказывания тренера не найдут поддержки.
"Это просто ужасно, — говорит председатель федерации, в прошлом известный белорусский спортсмен. — Мы, конечно, за свободу мысли... но в данном случае идёт, считаю, оскорбление национального символа [речь о пожелании Инны Кордабнёвой, чтобы белорусский язык "горел синим пламенем"]. Что значит гореть пламенем? Это неправильно, это уже какое-то разжигание ненависти".
19:51 23/03/2020
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