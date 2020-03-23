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МИД: Некоторые белорусы остались в Германии на автомобилях, но сухопутный транзит через Польшу закрыт

МИД продолжает помогать белорусам вернуться домой со всего мира. Помощь в различных форматах оказана уже более чем 3450 гражданам, сообщает пресс-служба МИД.

Только за текущие сутки группы белорусов успешно вылетели из Марокко, Вьетнама, Эквадора, Израиля и некоторых других государств. Сегодня ожидается чартерный рейс ОАО «Белавиа», который заберет граждан Беларуси из аэропорта Внуково, пишет TUT.BY

Вместе с тем в фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений на сегодняшний день все еще находится порядка одной тысячи граждан нашей страны в различных странах мира.

— Например, определенное количество белорусов по-прежнему остаются в Германии на легковых автомобилях. При этом сухопутный транзит через территорию Польши закрыт. В этой связи еще раз рекомендуем данной категории незамедлительно следовать в Беларусь ближайшими прямым авиарейсами, — говорят в МИД.

Сохраняется в числе острых вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии, в частности из Индии (штат Гоа) и Шри-Ланки. Дипломаты активно ищут пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами.

— По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время, — отмечают в МИД.

Белорусские и российские дипломаты разрабатывают дополнительные меры, помимо чартерных рейсов, для белорусов, прибывающих в аэропорты Внуково и Пулково.


В МИД также обращают внимание на следующую информацию:

  • положительно решен вопрос об организации специальных рейсов, запланированных на 26 и 30 марта по маршруту Минск — Баку — Минск, с целью возвращения на родину граждан Беларуси и Азербайджана;
  • с 22 марта для иностранных граждан введен запрет на въезд во Вьетнам;
  • с 25 марта власти ОАЭ приняли решение о приостановке на две недели всего пассажирского авиасообщения и транзита через свою территорию;
  • с 25 марта будет закрыт аэропорт г. Шарлеруа «Брюссель-Южный». Рейсы авиакомпании «Белавиа» в указанный период осуществляться не будут;
  • по состоянию на 23 марта Турция приостановила авиасообщение с 68 странами;
  • до 00.00 26 марта продлено действие транзита через территорию Литвы.
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