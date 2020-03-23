Главный врач 39-й поликлиники в Минске Ольга Есманчик рассказала, как изменилась работа поликлиник на время обострения коронавирусной инфекции в стране.





Во всех поликлиниках выделены отдельные потоки из «температурящих» пациентов. Они заходят в здание либо через отдельный вход, либо на первый этаж в отдельный кабинет, минуя регистратуру. Пациенты с серьезным недомоганием могут вызвать врача на дом. Пациенты с хроническими заболеваниями, которые ранее были у специалистов и хотят получить новый рецепт на медпрепараты, должны позвонить в поликлинику, рецепт им доставят на дом. Для этого будут привлекать не только врачей, медсестер и помощников врачей, но и волонтеров «Красного креста».





В зоне риска — пожилые пациенты (от 60 лет) и пациенты с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют не посещать массовые мероприятия и места скопления людей.





Плановые госпитализации и консультации переносят на конец весны — начала мая. Узких специалистов сейчас тоже привлекают для работы с пациентами с вирусной инфекцией.





Повлияет коронавирус и на работу стоматологов. Если пациент записан на прием, его примут, по возможности окажут максимальную помощь, но следующий раз запишут уже на май или даже июнь, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация в стране.





Экстренная помощь оказывается незамедлительно. Отметим, что такие же меры предприняты в Литве, Латвии, Польше и других странах, где зафиксированы случаи коронавируса.









— Пока ситуация управляемая за счет того, что мы госпитализируем тех, у кого выявлен короновирус, даже бессимптомно, и госпитализируем на 14 дней все контакты первого уровня, — поясняет замминистра здравоохранения Елена Богдан. — Коечного фонда пока достаточно, а ведь мы не перестали оказывать медицинскую помощь пациентам с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией. Мы просто на время прекратили все плановые осмотры, чтобы не увеличивать риск для пациентов старшего возраста — что скрывать, пожилые пациенты и пациенты с хронической патологией являются наиболее частыми посетителями медучреждений, — минимизируем контакты с ними.





Напомним, на 23 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай коронавируса, 22 пациента уже выздоровели. Самому старшему пациенту — 78 лет, самому младшему — 3 года (ребенок был в контакте с мамой, у которой также положительны результат).