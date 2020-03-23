Спасатели эвакуировали студенческое общежитие из-за возгорания в санузле. Это произошло 23 марта в 13.59. Когда спасатели подъехали к общежитию университета имени Франциска Скорины по улице Кирова, из окна на третьем этаже шел густой черный дым, пишет "Комсомольская правда"





В момент происшествия в общежитии было 260 человек, всего там живет 465 человек. Всех жильцов администрация общежития эвакуировала еще до приезда спасателей. Никто не пострадал.



