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Суд над руководителем кружка, который курил марихуану с детьми, сделали закрытым

Рассмотрение уголовного дела в отношении 38-летнего руководителя частного кружка робототехники, который, по мнению следствия, на уроках употреблял наркотики и склонял к этому своих учеников, сделали закрытым, сообщает портал hrodna.life.

Напомним, руководителя частного кружка робототехники задержали в октябре прошлого года на рабочем месте — в офисе, который он снимал для занятий в центре города. Задержание педагога стало полной неожиданностью для родителей детей, которые посещали кружок. Взрослые были уверены, что мужчина не склонял их детей к противоправным действиям, и настаивали на более тщательной проверке случившегося.

Всего в деле трое потерпевших. Обвинение говорило о том, что одного из них обвиняемый склонил к употреблению наркотиков не менее 12 раз, другого — не менее 9, третьего — не менее 3 раз.

Судебные заседания по данному делу проходили в Гродно в течение двух недель. Суд опросил пострадавших и их представителей, выслушал свидетелей и рассмотрел материалы дела. В дальнейших заседаниях должен был дать показания обвиняемый и потерпевший с наибольшим количеством эпизодов.

23 марта судья решил сделать дальнейшее рассмотрение дела закрытым. Публично оглашать будут только решение суда.
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