Всех, кто вернется в Беларусь из-за рубежа, попросят подписать памятку о двухнедельной самоизоляции. Во время пересечения границы люди получат памятки и поставят подписи: они обязуются на время самоизоляции ограничить контакты, не ходить на работу и др, передает "Еврорадио"





"Система здравоохранения обязана обследовать и лечить всех граждан, — заявляют в Минздраве. — Но важно еще самому человеку иметь ответственность за принятое решение о выезде на отдых за границу".





Известно, что около 90% белорусов, выезжающих за границу, — это водители грузовиков. Александра Лукашенко на прошлой неделе возмутили туристы, поехавшие на отдых: "А теперь они ломают двери наших посольств, звонят в МИД: заберите нас".