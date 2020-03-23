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Министерство здравоохранения призывает белорусов не выезжать за границу

Минздрав призывает белорусов временно не выезжать за границу. Из зарубежья с коронавирусом приезжают в основном граждане нашей страны. На 23 марта в Беларуси зафиксирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всех, кто вернется в Беларусь из-за рубежа, попросят подписать памятку о двухнедельной самоизоляции. Во время пересечения границы люди получат памятки и поставят подписи: они обязуются на время самоизоляции ограничить контакты, не ходить на работу и др, передает "Еврорадио".

"Система здравоохранения обязана обследовать и лечить всех граждан, — заявляют в Минздраве. — Но важно еще самому человеку иметь ответственность за принятое решение о выезде на отдых за границу".

Известно, что около 90% белорусов, выезжающих за границу, — это водители грузовиков. Александра Лукашенко на прошлой неделе возмутили туристы, поехавшие на отдых: "А теперь они ломают двери наших посольств, звонят в МИД: заберите нас".
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