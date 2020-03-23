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Бел Рус

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Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Источники агентства утверждают, что Россия согласилась снизить цену на нефть для Беларуси еще на $12. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки


Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. 

По словам собеседников Reuters, российские нефтяники готовы с 1 апреля в полном объеме восстановить поставки нефти в Беларусь. Однако Беларусь, чьи власти ранее заявляли о желании наладить закупки у альтернативных поставщиков, пока не сообщила, сколько именно нефти из России ей нужно.

Reuters отмечает, что сделка с Беларусью стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи. 


9 марта — после развала сделки ОПЕК+ — стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). 

В середине дня 23 марта Brent торгуется около $25,5 за баррель.
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