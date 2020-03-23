В Минске вырастет стоимость парковок

Месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц, кроме индивидуальных предпринимателей (за исключением автостоянок №15, 92), устанавливается в размере Br38.





Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и для физических лиц на автостоянках №15, 9 - Br42.





Справочно: объединению принадлежит 106 автостоянок на 26 822 машиноместа, паркинг по пр. Независимости, 3-1 на 499 машиномест, первый уровень паркинга по ул. Хоружей, 1А на 67 машиномест в Минске.



