Имейте ввиду: с 1 апреля в Минске подорожают стоянки

Как сообщили « Минск-Новости » в гособъединении, вырастет месячный тариф на хранение машин с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн включительно, принадлежащих физическим лицам (кроме ИП), — с 36 руб. до 38 руб.





Нововведение не коснется парковок № 15 и № 92. Там для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц цена за месяц составит 42 руб.