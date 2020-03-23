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Число зараженных COVID-1 выросло до 81 человека. Среди них - ребенок 3 лет

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Беларуси выросло до 81. Среди заболевших маленький ребенок и пожилой человек 78 лет.

Число зараженных COVID-1 выросло до 81 человека. Среди них - ребенок 3 лет
"На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты - отрицательные. Еще 59 - находятся под медицинским контролем и на лечении", - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 81.

В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, остальные — в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране. Среди заболевших один иностранец и 80 белорусов.

Средний возраст пациентов — от 15 лет до 49 лет. Самому старшему 78 лет, самому младшему — 3 года (контактировал с мамой). 

Коронавирус обнаружен у одного из учеников 212-й гимназии в Минске, ребенок заразился от родственницы, с которой контактировал. Он был сразу же изолирован как контакт первого уровня.

Среди медработников зараженных коронавирусом нет. Однако есть медработники на карантине, так как были в контакте с пациентами, у которых вирус подтвердился, передает tut.by


Под наблюдением врачей на текущий момент находятся 1100 контактов первого уровня и около 8800 – второго уровня. Такие данные предоставила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

По ее словам, в Беларуси продолжается работа по выявлению заболевших коронавирусом COVID-2019. Медики применяют меру изоляции не только тех, у кого диагностирована инфекция, но и их контактов первого и второго уровня сроком на 14 дней.

Выявление потенциальных заболевших происходит путем опроса пациентов с коронавирусом, а также в ряде случаев при помощи органов внутренних дел. Как уточнила Богдан, заболевшие не всегда могут назвать всех, с кем контактировали до госпитализации, и правоохранители помогают установить таких лиц при помощи, к примеру, просмотра записей камер видеонаблюдения в общественных местах.
"Белорусский партизан"
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