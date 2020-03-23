"На сегодняшний день, уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты - отрицательные. Еще 59 - находятся под медицинским контролем и на лечении", - говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 81.

В Гомельской области заболевших два человека, в Гродно — один человек, в Минске — более 40, остальные — в Витебске. 41 случай завозной, остальные заразились в стране. Среди заболевших один иностранец и 80 белорусов.





Средний возраст пациентов — от 15 лет до 49 лет. Самому старшему 78 лет, самому младшему — 3 года (контактировал с мамой).





Коронавирус обнаружен у одного из учеников 212-й гимназии в Минске, ребенок заразился от родственницы, с которой контактировал. Он был сразу же изолирован как контакт первого уровня.



