По имеющейся у редакции информации, женщина 1961 года рождения обратилась за помощью с пневмонией, взятый мазок показал положительный результат в субботу, 21 марта. Заболевшая направлена в Гомель, поскольку у неё зафиксировано двустороннее воспаление лёгких. Лечение проходит в Гомельской областной туберкулёзной клинической больнице.





Известно, что заболевшая коронавирусом женщина никуда за пределы района уже очень давно не выезжала. Поэтому источник инфекции остается загадкой. Контактами первого уровня оказались в основном местные врачи и, судя по появившимся в пабликах Житковичей в соцсетях постам, в местной больнице уже начал меняться график приема врачей. Очевидно, это происходит вследствие того, что контактировавшие с заболевшей медики будут отправлены под наблюдение.



