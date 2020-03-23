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Подтверждён второй случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Гомельской области и он тревожный

Официально подтверждён второй случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Гомельской области. Болезнь выявили у жительницы райцентра Житковичи, сообщает gomel.today.

По имеющейся у редакции информации, женщина 1961 года рождения обратилась за помощью с пневмонией, взятый мазок показал положительный результат в субботу, 21 марта. Заболевшая направлена в Гомель, поскольку у неё зафиксировано двустороннее воспаление лёгких. Лечение проходит в Гомельской областной туберкулёзной клинической больнице. 

Известно, что заболевшая коронавирусом женщина никуда за пределы района уже очень давно не выезжала. Поэтому источник инфекции остается загадкой. Контактами первого уровня оказались в основном местные врачи и, судя по появившимся в пабликах Житковичей в соцсетях постам, в местной больнице уже начал меняться график приема врачей. Очевидно, это происходит вследствие того, что контактировавшие с заболевшей медики будут отправлены под наблюдение.
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