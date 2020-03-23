+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Белпочта" предложила пожилым получать пенсию и оплачивать коммуналкау на дому

Пенсионеры могут получать пенсию и оплачивать коммуналку не выходя из дома.


С целью защиты от распространения коронавируса для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, пенсионеры могут обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.

Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154.

Одновременно с получением пенсии (пособия) на дому можно осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации, сообщается на сайте Белпочты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru