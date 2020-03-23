



С целью защиты от распространения коронавируса для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, пенсионеры могут обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.





Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154.



