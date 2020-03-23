"Белпочта" предложила пожилым получать пенсию и оплачивать коммуналкау на дому
Пенсионеры могут получать пенсию и оплачивать коммуналку не выходя из дома.
С целью защиты от распространения коронавируса для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, пенсионеры могут обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому.
Кроме того, заявку на выплату пенсии (пособия) на дому можно подать через контакт-центр РУП «Белпочта» по телефону — 154.
Одновременно с получением пенсии (пособия) на дому можно осуществить оплату коммунальных платежей, отправку почтовых отправлений, выписку печатных средств массовой информации, сообщается на сайте Белпочты.
12:13 23/03/2020
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