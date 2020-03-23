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Более 200 иранцев умерли от COVID-19 - лечились по рецепту Лукашенко

Более 200 иранцев скончались в попытке защититься от COVID-19 алкоголем

В Иране в течение нескольких недель скончались более 200 человек, которые употребляли алкоголь "для профилактики" коронавируса. Об этом сообщает Al Arabiya в понедельник, 23 марта, передает korrespondent.net

"Более 200 человек умерли в Иране в течение последних недель в результате отравления алкоголем, надеясь, что он предотвращает коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Алкоголь в Иране запрещен с 1979 года. Из-за ложных представлений о его свойствах страдают даже дети.

В частности, ребенок потерял зрение и впал в кому после того, как родные дали ему какой-то алкогольный напиток, чтобы "обезопасить" от заражения коронавируса. Издание не уточняет возраст ребенка.


Напомним, что почти 300 тысяч человек в мире заразились COVID-19. По данным ежедневного отчета, за последние сутки в мире заразились около 26 тысяч человек, а летальных исходов было выявлено порядка 1600.

На минушей неделе  свой рецепт от COVID-19 выдал Лукашенко. Он уверен, что избавиться от вируса можно при помощи водки и бани. 
"Белорусский пратизан"
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