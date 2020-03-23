



В ходе полуторачасовой пресс-конференции в Белом доме в воскресенье вечером президент сообщил, что нацгвардия будет находиться под началом трех губернаторов, помогая развертывать федеральные медицинские пункты и распространять сотни тонн масок, халатов, респираторов и других предметов, передает Голос Америки





Трамп уже выпустил декларации, объявляющие штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию зонами крупных бедствий.





Несколько губернаторов, включая губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, обратились к Белому дому с призывом придать общенациональный характер работе по обеспечению страны предметами медицинского назначения. По их словам, лидеры штатов конкурируют друг с другом, чтобы получить в свои руки то, что имеется в их распоряжении.





«Федеральное правительство должно приказывать заводам производить маски, халаты, аппараты искусственной вентиляции легких, необходимого медицинского оборудования, от которого будет зависеть жизнь или смерть людей, – сказал Куомо на пресс-конференции в Олбани в воскресенье. – Производить маски, средства индивидуальной защиты, халаты несложно, но нужны компании, которые будут этим заниматься».





Трамп сообщил, что медицинский корабль ВМС США Mercy будет развернут в районе Лос-Анджелеса, а другой корабль, Comfort, будет направлен к восточному побережью в течение нескольких недель и, вероятно, пришвартуется в гавани Нью-Йорка.





Глава рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом вице-президент Майк Пенс сообщил, что все коммерческие лаборатории в США должны уделять приоритетное вниманию тестированию пациентов в стационарах на коронавирус.









Пенс, который сам сдал анализ на коронавирус и получил отрицательный результат, назвал процедуру некомфортной. Для взятия анализа лаборант берет мазок из носовой полости или задней стенки глотки для забора клеток.





Он сообщил, что на данный момент анализы взяты у 254 тысяч американцев. Пенс заявил, что новые тест-системы, выдающие результат примерно через 45 минут, будут готовы к концу следующей недели.





В ходе пресс-конференции Трамп не использовал слово «коронавирус», но дважды назвал его «китайским вирусом», игнорируя тех, кто считает, что такие слова граничат с расизмом.





Трамп отрицает любые расистские намерения, но в воскресенье он вновь пожаловался, что все еще расстроен тем, что Китай отверг предложения США о помощи ранее в этом году, когда началась эпидемия.



