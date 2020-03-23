Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу, поступившем в « Медузу ».





Михаил Мишустин поручил создать систему слежения за людьми, контактировавшими с больными COVID-19. Для этого премьер предложил использовать данные мобильных операторов.





Премьер-министр также призвал пожилых жителей России оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, временно отказаться от прогулок и встреч.





Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим.





Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей.

Операторам связи запрещено отключать у пенсионеров телефоны и интернет. Также временно отменяется взимание с них пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.









В России выздоровели 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. Это 14 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии.





19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.