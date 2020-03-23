+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В России за день коронавирус обнаружили у 71 человека. Пожилым москвичам запретили выходить на улицу

За сутки в России коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили еще у 71 человека, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, общее число заболевших составляет 438 человек.

Все новые случаи заболевания зарегистрированы в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу, поступившем в «Медузу».

Михаил Мишустин поручил создать систему слежения за людьми, контактировавшими с больными COVID-19. Для этого премьер предложил использовать данные мобильных операторов.

Премьер-министр также призвал пожилых жителей России оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, временно отказаться от прогулок и встреч. 

Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. 

Для компенсации расходов в связи с режимом самоизоляции этим группам граждан будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4000 рублей.

Операторам связи запрещено отключать у пенсионеров телефоны и интернет. Также временно отменяется взимание с них пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.


В России выздоровели 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. Это 14 граждан России, двое граждан Китая и один гражданин Италии.

19 марта в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru