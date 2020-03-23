Ей удалось собрать множество просмотров и тысячи дизлайков: женщина возмутилась навязыванием беларусским детям беларусского языка, пишет reform.by





Инна Кордабнева живет в агрогородке Тимоново под Климовичами и работает инструктором-методистом в ДЮСШ в райцентре, выступает на легкоатлетических соревнованиях, «личным примером ведет за собой учеников», как писали в районной газете.





А еще занимается макияжем и наращиванием ресниц и ведет лайфстайл-блог — в основном о косметике, рецептах и ЗОЖ. В Instagram у нее 1,7 тыс. подписчиков, а в Youtube — 9,19 тыс. Видео набирают в среднем 1-2 тысячи просмотров.





Но в последнем ролике блогерша сменила тему и не прогадала: «крик души» женщины под названием «Сколько можно мучать наших детей???» (орфография сохранена), опубликованный в субботу, 21 марта, к ночи понедельника собрал почти 10 тыс. просмотров. Правда, при этом у него оказалось 2,7 тыс. дизлайков против 90 лайков.





Видео посвящено вопросу «насильного» изучения беларусского языка в школах. Инна высказала возмущение тем, что ее сын должен учить «колхозный» и «ненужный» язык, из-за этого у него в голове все путается, и он пишет по-русски с ошибками.









«Вот украинский — это отдельный язык, он не похож на русский, а беларусский — это тоже другой язык, но он похож на русский тем, что в нем все наоборот», — так описала женщина государственный язык страны.





Она уверена, что беларусский в Беларуси не используется вообще нигде и никак, на нем никто не говорит, кроме некоторых «патриотов» из крупных городов, которые его «пропагандируют».





«В Беларуси беларусский нужен только для того, чтобы отучиться на учителя беларусского языка и преподавать его. Всё! […] И на нем люди в Беларуси не говорят, что самое интересное. У нас в глубинках Беларуси не беларусский язык — у нас колхозный язык. […] У нас все говорят на ломаном колхозном беларусском языке», — считает Инна. — Тяжело нам, живущим в колхозах, но я представляю, как тяжело людям, живущим в столицах, слышать эту корявую беларусскую речь».





Из видео можно понять, что ее неприязнь к беларусскому обусловлена комплексами из детства и юности, когда она, жительница деревни, приехала в Минск, говоря на «трасянке». Она училась в университете физкультуры.





«Когда я уехала в большой город, мне пришлось переламывать свою речь, потому что я понимала, что просто буду посмешищем, позорищем. […] И сейчас вижу, как дети сталкиваются, когда им приходится уезжать в большой город, поступать в университет и так далее, где говорят на чистом русском языке, они приезжают вот с этим обезьяньим колхозным акцентом, это очень очень сильно мешает им», — жалуется блогерша.





И даже теперь она, по ее мнению, говорит неправильно, несмотря на все старания, потому что «живет в таком окружении». А ей хотелось бы иметь не беларусский, а московский акцент.





«Если бы я жила в окружении людей, которые говорят на красивом русском языке, с красивым акцентом таким, московским… Но я «гавару» на языке и с таким акцентом, как те, кто окружает меня. И это очень некрасиво», — уверена женщина.





Таких «проблем» для своего сына она не хочет, поэтому очень возмущена обязательностью беларусского в школе. По ее мнению, стоило бы вернуть советскую практику, когда можно было отказаться от языка в школе и учить литературу, чтобы «просто узнать, откуда у нас появилась беларусская речь, с чего все началось». А сейчас из-за беларусского дети не могут толком усвоить русский, пишут с ошибками, получают низкие оценки.





«Очень ненужный язык, и пусть бы он горел синим пламенем! Но дело в том, что он путает русскую речь, и от этого обиднее всего», — признается Инна.









Тут же она говорит, что сам беларусский язык «уважает всей душой», но вот только из школ его нужно убрать. Сама бы она с радостью написала отказ от него взамен на любой предмет.





«Или же пусть бы он был до какого-то пятого класса — и все, хорош, он не нужен больше», — уверена Инна. Но, говорит она, беларусский до 11 класса «пудрит мозги» детям, которые вынуждены «забивать голову ненужными словами».





«Ребенок приносит «семерки» даже по беларусской литературе, потому что ему нужно пересказать текст, а он не запоминает этих дебильных слов», — сокрушается женщина.





По ее словам, все ее коллеги — видимо, в ДЮСШ — и другие родители против и говорят, что «да, это ужасный язык, и зачем его учить».





«Министерство образования, ёлки-палки, вот обяъсните мне, для чего нам нужно использовать беларусский язык, зачем делать эту мешанину и делать наших беларусских детей еще тупее?! Потому что они из-за беларусского не могут выучить русский язык, сложнейший язык, который, блин, до сих пор мы лезем в гугл посмотреть, как какие-то слова там пишутся», — возмущается педагог.





По ее мнению, с ней должны согласиться 99% жителей Беларуси. В конце видео она призвала своих подписчиц поделиться своими мыслями.





«Напишите мне, девчонки, что вы думаете по этому поводу, как вообще боретесь с этим, ругаете ли своих детей за низкие оценки», — попросила Инна Кордабнева.





И под видео действительно написали больше тысячи комментариев — правда, негативных. В том числе автору видео напомнили об ответственности по закону за оскорбление государственного языка. Предыдущий штраф по этой статье получила жительница Минска всего месяц назад.









Некоторые пользователи даже предупредили, что намерены написать заявление на тренера в милицию.





Возмущенные комментаторы ожидаемо пришли и в Instagram женщины.