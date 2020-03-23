Более 3,4 тыс. белорусов вернулись домой из других стран

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МИД.





Разноплановое содействие белорусским гражданам, испытывающим сложности с возвращением в республику, продолжается. Уже решено множество острых вопросов.





– Разумеется, мы воспринимаем сложившуюся ситуацию как общий вызов и при возможности не отказываем в помощи людям из других стран. Таких примеров немало, – отметили в пресс-службе.





На данный момент, по оценкам МИД, в фокусе внимания находятся еще несколько тысяч белорусов, которым потенциально в ближайшее время может понадобиться помощь при возвращении домой.









– Налажена системная отправка наших граждан из Египта, совместно с российской стороной доставляются граждане из Таиланда, прорабатывается эвакуация из Марокко, возвращаются граждане из Черногории, в транзитную схему возвращения через Россию включен аэропорт «Пулково». Конструктивно решаются ситуации по Литве, Польше и Украине, – говорится в сообщении ведомства.





Также в ведомстве напомнили о распоряжении российского правительства, открывающем «организованный наземный транзит» для возврата граждан стран СНГ на родину. Механизмы и схемы реализации транзита прорабатываются МИД вместе с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым и дипломатами.





Были выработаны дополнительные варианты следования в республику белорусов, прибывающих в аэропорт «Внуково». Возможет вылет из аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», а также наземного выезда. При необходимости для доставки граждан в аэропорты будет задействован транспорт посольства Беларуси в Москве.





– Сохраняется проблемная ситуация по Индии, в том числе с нашими соотечественниками, оставшимися на Гоа, – подчеркнули в МИД. Беларусь решает эти вопросы, взаимодействуя с коллегами из РФ, чтобы граждан доставили в Москву российские авиаперевозчики.



