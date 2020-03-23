Французские врачи подали в суд на премьер-министра страны

Об этом пишет Le Figaro.





Медики обвинили премьера и бывшего министра в «государственной лжи» из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По их мнению, Филипп и Бузен не предприняли необходимых мер, чтобы замедлить распространение инфекции во Франции, хотя знали об опасности. Одной из причин подачи иска стала в том числе нехватка медицинских масок.





Сейчас жалобу врачей рассматривает специальная комиссия. Она имеет право ее отклонить или же направить в следственные органы.





Адвокат врачей Фабрис ди Визио заявил журналистам о необходимости расследования для выявления данных, которых скрывает правительство от народа.



