Французские врачи подали в суд на премьер-министра страны
Группа, состоящая из более 600 французских медиков, подала в суд на премьера страны Эдуара Филипа и экс-министра здравоохранения Аньес Бузен.
Об этом пишет Le Figaro.
Медики обвинили премьера и бывшего министра в «государственной лжи» из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. По их мнению, Филипп и Бузен не предприняли необходимых мер, чтобы замедлить распространение инфекции во Франции, хотя знали об опасности. Одной из причин подачи иска стала в том числе нехватка медицинских масок.
Сейчас жалобу врачей рассматривает специальная комиссия. Она имеет право ее отклонить или же направить в следственные органы.
Адвокат врачей Фабрис ди Визио заявил журналистам о необходимости расследования для выявления данных, которых скрывает правительство от народа.
08:58 23/03/2020
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