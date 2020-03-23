Облик нового минского трамвая определен. Состоится ли тендер?

Каким будет новый минский трамвай? Вот какие технические требования сформулировали в тендерной документации специалисты "Минсктранса", пишет abw.by

Почти как "Чижик"

Вагон - трехсекционный, со 100% низким уровнем пола, с четырьмя тележками. Габаритная длина - не более 34.000 мм. Направление движения двустороннее, то есть трамвай должен иметь две головные секции, оборудованные кабинами для водителя, и пассажирские двери с каждой стороны. Номинальная пассажировместимость - не менее 370 человек (при норме 8 чел./м2). Количество пассажирских мест для сидения - не менее 60. Число мест в салоне, оборудованных для размещения инвалидов в креслах-колясках, - 2.





Пассажирские двери прислонно-сдвижного типа с электрическим управлением должны быть оборудованы системой предохранения пассажиров от зажатия и системой предотвращения движения с не полностью закрытыми створками дверей. Общее число дверей с каждой стороны не оговаривается, но уточняется, что двери должны быть предусмотрены также в средней секции трамвайного вагона.





Трамвай должен быть оснащен тяговыми электродвигателями переменного тока (асинхронными), их мощность не уточняется. Система управления тяговым электроприводом - инверторы переменного тока на базе IGBT-транзисторов с микропроцессорной системой управления. Все четыре тележки - поворотные, моторные, с двухступенчатым подрессориванием. Каждая головная секция должна быть оборудована токоприемником типа полупантограф с электрическим приводом подъема и опускания и аварийным механическим приводом. Трамвай должен быть оборудован счетчиками потребляемой электроэнергии с раздельным учетом расхода электроэнергии на движение и отопление.





Максимальная установившаяся скорость движения с полной массой на прямом горизонтальном участке - не менее 75 км/ч. Автономный ход трамвайного вагона на прямом горизонтальном участке пути без нагрузки должен составлять не менее 300 м.









Все вышеперечисленное словно списано с трамвайного вагона модели B85600M (семейство "Метелица"), который был спроектирован и изготовлен на заводе "Штадлер Минск" для частной Транспортной концессионной компании (ТКК) и трамвайной сети "Чижик" из Санкт-Петербурга (в город на Неве было поставлено 23 таких состава). Единственное незначительное несоответствие - "Чижик" чуть короче: его длина составляет 33.450 мм.

Кто подумает об удобстве пассажиров?

Что же, желание "Минсктранса" получить трамвай, по крайней мере не уступающий "Чижику" по своим характеристикам, весьма похвально - белорусская столица заслуживает самой современной пассажирской техники! Однако современный трамвай должен быть удобным в первую очередь для пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями к передвижению. А у того же "Чижика" 64 места для сидения из 66-ти расположены на подиумах, и только два сиденья - на низком полу.





Да, "Штадлер Минск" в свое время сделал то, что от него требовал питерский заказчик. Но насколько такая компоновка салона будет удобна для минских пассажиров? Возможно, в Питере все по-другому, но в Минске из 370 пассажиров, которые будут передвигаться в таком трамвае, граждан приоритетной категории (с ограниченными возможностями к передвижению) и просто глубоких стариков наверняка может оказаться больше двух. Что делать тем, кому не достанется место на низком полу? Им придется карабкаться на подиум.





Впрочем, два места на низком полу - это у "Чижика". А в требованиях к новому трамваю, которые выдвигает "Минсктранс", конкретное число приоритетных мест вообще не оговорено. Указано только, что сиденья для размещения пассажиров с ограниченными возможностями передвижения должны быть выделены цветом обивки и применением пиктограмм по согласованной схеме. Но схемы в документации нет, так что и мест на низком полу может не быть вовсе.





Если честно, складывается впечатление, что "Минсктранс" удобство передвижения пожилых граждан вообще не заботит. Иначе как могло получиться, что, например, новые троллейбусы МАЗ с автономным ходом, поступающие сейчас в столицу, имеют только четыре места на низком полу, в то время как аналогичные троллейбусы другой модификации для Гродно получили шесть таких мест? И это притом что привычные всем троллейбусы БКМ-321, которых большинство в Минске, имеют девять мест на низком полу (но даже их не всегда бывает достаточно).









Не оговорено в техническом задании "Минсктранса" и то, какими будут проходы между сиденьями. Заметим, что при расположении сидений на длинных подиумах по схеме 2+2, как у "Чижика" (или как у первой "Метелицы" B85300М, которая сейчас работает в столице), в проходе будет тесновато - это не самое лучшее решение для Минска…

Срок эксплуатации - 30 лет

Но продолжим знакомство с техническими требованиям "Минсктранса" к перспективным трамвайным вагонам, которые в скором времени, возможно, могут выйти на минские маршруты.





Итак, системы климат-контроля в кабинах водителя и пассажирском салоне должны быть раздельными. При этом предусматривается передача данных о времени работы климат-контроля салона и кабины водителя, а также функция информирования пассажиров о включении климат-контроля в салоне. Естественная вентиляция кабины водителя будет осуществляться через форточку и дефлекторы, пассажирского салона - через форточки в окнах.





Освещение салона предусмотрено светодиодными светильниками (при этом включение/выключение освещения должно происходить в автоматическом режиме, с использованием настраиваемого фотоэлемента).





Силовой каркас кузова должен быть изготовлен из низколегированной стали. Наружная обшивка кузова - выполнена из стеклопластиковых или алюминиевых панелей, устойчивых к коррозии. Все элементы каркаса кузова, включая скрытые внутренние полости, - обработаны антикоррозионным материалом.





Поставщик должен гарантировать исправную и бесперебойную работу всех систем, узлов и агрегатов трамвая в течение не менее 36 месяцев с даты его поставки независимо от пробега (при условии соблюдения заказчиком требований руководства по эксплуатации трамвая). Гарантия на каркас кузова должна составлять не менее 10 лет, на покраску кузова - не менее 5 лет. Полный срок эксплуатации трамвая - 30 лет или пробег не менее 2,2 млн км.





Дополнительное оборудование включает в числе прочего: автоматизированную систему оплаты и контроля проезда (АСОКП); систему навигационного обеспечения и передачи данных; электронную систему информирования пассажиров; систему подсчета пассажиропотока; систему предупреждения столкновений; систему диагностики и бортовой компьютер; систему видеонаблюдения с 19 камерами, функцией удаленного доступа к видеоархиву и удаленного просмотра текущего изображения с видеокамер посредством сети GSM без прерывания записи.





Мы, конечно же, не стали приводить здесь технические требования к трамвайным вагонам полностью - перечислили то, что показалось нам интересным.





Так вот, "Минсктранс" планирует закупить 30 таких трамваев на условиях финансового лизинга (с выкупом и последующим переходом права собственности на предмет лизинга). Общая ориентировочная стоимость закупки - 233.535.052 белорусских рубля (по нынешнему курсу - 98,8 млн долларов). Срок поставки - c 01.11.2020 по 30.11.2021. Источник финансирования - бюджетные средства.

Первый тендер признан несостоявшимся

Нам стало известно, что заявку на участие в этом тендере подавал "Белкоммунмаш", однако по какой-то причине тендер был признан несостоявшимся. Почему? За комментариями мы обратились к директору НТПЦ "Белкоммунмаш", главному конструктору Олегу Быцко:





- ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" совместно с лизинговой компанией ООО "АСБ Лизинг" 28 февраля 2020 года подало заявку на электронный аукцион по поставке трамвайных вагонов для города Минска. А 2 марта на электронной площадке государственных закупок был размешен протокол признания процедуры закупки несостоявшейся по причине подачи только одного предложения.





- До сих пор "Белкоммунмаш" не производил таких больших трамваев - известная по Минску модель 843 трехсекционная, но ее длина всего 25,4 метра. По силам ли вашему предприятию спроектировать и изготовить полностью низкопольный 34-метровый новый трамвай?





- Такой же вопрос при подведении результатов первого конкурса, вероятно, возник и у руководства "Минсктранса", раз они решили объявить конкурс повторно, а не провести закупку из одного источника, хотя могли это сделать. Мы же со своей стороны не видим никаких серьезных проблем для реализации данного проекта - опыт создания аналогичных вагонов у нас есть.





Во-первых, ранее выпускавшиеся на "Белкоммунмаше" трамвайные вагоны моделей 84300М (84300К) и 84500К имеют две кабины управления. При этом кузов вагона модели 84500К более сложный, чем в перспективном вагоне "Минсктранса", так как его крайние секции имеют большую длину. Во-вторых, в рамках проекта для Павлодара (Казахстан) нами были разработаны вагоны, способные эксплуатироваться по системе многих единиц. А два одиночных вагона в такой системе имеют как раз четыре моторные тележки, которые управляются из одной кабины.





Что касается тележек, то здесь все решения известны, поставщики компонентов не один год находятся на рынке. При этом для разработки и изготовления отдельных комплектующих мы постараемся максимально привлечь белорусские предприятия. Хочу напомнить, что наш президент программу развития электротранспорта и создания компонентой базы для него назвал государственной задачей. Не стоит также забывать и то, что у нас периодически происходит с курсами валют…





- До ноября 2021 года нужно изготовить 30 трамвайных вагонов - не будет ли проблем с поставками комплектующих, ведь только тяговых электромоторов нужно 240 штук?





- Разработка модельного ряда отечественных асинхронных электродвигателей - один из важнейших проектов, внесенных в уже упоминавшуюся программу. Исполнителем по этому проекту является ОАО "Могилевлифтмаш", в состав которого входит завод "Электродвигатель". В Минске уже несколько десятков электробусов, а в Одессе несколько десятков троллейбусов "Белкоммунмаш" эксплуатируются с могилевскими двигателями и особых проблем не доставляют. Сейчас мы совместно с Могилевом работаем над одноопорным двигателем для электробусов, которые запланированы к поставке в Батуми (Грузия). Надеемся, что и двигатель, необходимый для нового минского трамвая, завод "Электродвигатель" разработает и изготовит в срок. Если же возникнет необходимость, мы сможем разместить заказ целиком или частично на одном из российских предприятий, с которым постоянно работаем.





"Что касается остальных компонентов, то они или производятся на "Белкоммунмаше", или могут быть поставлены партнерами, надежность которых подтверждена многолетним сотрудничеством", подчеркнул Олег Быцко.





Не возникнет проблем у "Белкоммунмаша" и с трудовыми ресурсами. Олег Быцко уверен, что к началу активной стадии реализации проекта (а это конец 2020 года) завод будет располагать достаточным количеством квалифицированного персонала для выполнения как этого контракта, так и других контрактов, над которыми в настоящее время работают все службы холдинга.





Подаст ли заявку на участие в новых торгах ЗАО "Штадлер Минск", нам узнать не удалось. Информацию об этом на предприятии оставили без комментариев.

Сочлененные трамваи "Белкоммунмаша"

Напомним, что свой первый трехсекционный сочлененный трамвай "Белкоммунмаш" выпустил в 2008 году. Это был трамвайный вагон модели 84300M, предназначенный для высокоскоростных городских линий с большим пассажиропотоком. Его особенности - две кабины управления и возможность двустороннего движения (с каждой стороны - по три пассажирские двери); повышенная пассажировместимость (общая - 230 человек, мест для сидения - 66); уровень низкого пола - 84%; максимальная скорость - 100 км/ч.





В 2017 году "Белкоммунмаш" изготовил и поставил в Казань три трамвайных вагона новой модели 84500К. Ее отличительные особенности - увеличенная с 25,4 до 28,2 м длина; возросшая пассажировместимость; пять дверей с каждой стороны; три моторные тележки (по одной на секцию).















