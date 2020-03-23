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Осторожно: сегодня, 23 марта, гололедица и до +4°С

Гололедица и до 4 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до плюс 4 градусов.
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