Осторожно: сегодня, 23 марта, гололедица и до +4°С

В понедельник будет малооблачно и без осадков. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северо-восточный умеренный.





Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до плюс 4 градусов.