Для скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса придумали термин

Это слово covidiot («ковидиот»), образованное путем слияния названия болезни COVID-19 и слова «идиот», передает РИА «Новости»





Одно из значений неологизма – люди, игнорирующие меры предосторожности в период пандемии. В словаре приводится пример употребления термина: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».





В другом значении слово обозначает паникеров, скупающих различные товары, лишая соседей возможности их приобрести. «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?» – приводится пример употребления термина.