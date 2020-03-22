+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Наконец-то! В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 планируется проводить в Беларуси. Об этом заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщила в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты", – рассказала Богдан.

По словам замминистра здравоохранения, по последним данным в республике тесты на коронавирус  уже сделали более 19 тысяч человек. Время от тестирования до получения результата – от четырех часов до суток.

"Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, на сегодняшний момент проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены ВОЗ. Они получили высокий уровень достоверности, и мы можем быть абсолютно уверены в их качестве", – заверила представитель профильного ведомства.

Елена Богдан отметила также взаимодействие Беларуси с другими зарубежными коллегами: так, было несколько телемостов с коллегами из Китая и Италии. Кроме того, местные специалисты "много лет находятся в тесных научных контактах с представителями других стран", в рамках взаимодействия получают информацию и по коронавирусу.

"С учетом всего этого опыта была разработана инструкция по диагностике и ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, начиная с бессимптомного носительства и заканчивая лечением, если это понадобится, тяжелых пневмоний с использованием дыхательного оборудования", – уточнила замминистра.

По словам Елены Богдан, сегодня в стране есть более 80 тысяч койко-мест для приема пациентов, часть мест может быть перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Кроме того, в стране более двух тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и около полутора тысяч наркозно-дыхательных аппаратов. В фармацевтической сети созданы необходимые запасы лекарств - до четырех месяцев в случае разного развития ситуации.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru