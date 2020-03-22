+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вертолет действительно что-то распылял над Минском: но не лекарство для дезинфекции, а святую воду

Патриарший Экзарх Беларуси окропил столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси. Час полета стоит 1600 рублей.

Недавно мы писали о том, что в вайбер-чатах пользователи стали рассылать друг другу сообщения о том, что по ночам над Минском летает вертолет и проводит дезинфекцию, распыляя специальное лекарство. В Минздраве назвали эту историю фейком. Однако сейчас выяснилось: вертолет над Минском действительно летал. И с него действительно что-то распыляли, и это – не шутки, пишет "Комсомольская правда".

Оказалось, что 22 марта в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске состоялся молебен. Священнослужители провели обряд в том числе из-за ситуации с коронавирусом, - сообщает «Минск-Новости». Молебен возглавил митрополит. Также он совершил водосвятие. Ему сослужили клирики белорусской православной церкви.

По окончанию службы настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, обращаясь к верующим, сказал, что издавна икона Божией Матери Державная и крест-мощевик защищали нашу землю от напастей. С этими православными святынями Патриарший Экзарх Беларуси и священнослужители облетели город на вертолете. С высоты они окропили столицу святой водой, чтобы Господь умиротворил вирус в Беларуси.

На сайте ДОСААФ сказано, что часовой полет на вертолете Ми-2 стоит 1600 рублей.


Кстати, неделю назад в интервью телеканалу СТВ Федор Повный умеет самостоятельно пилотировать вертолет:

- Первый опыт пилотирования был в Германии, где мне довелось на протяжении многих лет быть настоятелем Свято-Алексеевского храма-памятника Русской Славы. И в это же время там я познакомился с замечательным человеком – Николаем Петровичем Мочанским. Сейчас он руководит Минским аэроклубом. Впервые мы с ним сфотографировали храм-памятник там, в Лейпциге, с высоты птичьего полёта! Около 20 лет Николай Петрович лично сидит за штурвалом, иногда вместе со мной, когда прилетает Дед Мороз и Снегурочка вот уже на общегородской праздник у Дома милосердия.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru