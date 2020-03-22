«В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести „Отче наш“ 25 марта в полдень», — сказал Франциск.





Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра. «На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия», — добавил понтифик.



