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Прогноз погоды: в ночь на понедельник до -9 градусов

В Беларуси в ночь на понедельник, 23 марта, ожидается морозная погода с сильным порывистым северо-восточным ветром.

В центральной части и по северу страны температура опустится до -7..-9°C, по югу и западу будет теплее -4..-7°C, передает "Еврорадио".

Днём в понедельник в Беларуси ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер по-прежнему будет северовосточный, но уже без порывов до 15-20 м/с, а температура воздуха составит от 0..+2°C в Витебске до +2..+4°C в Бресте и Гродно. В Минске будет +1..+3°C. На отдельных участках дорог ожидается гололедица, предупреждает Белигдрометцентр.
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