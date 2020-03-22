В Глусском районе из-за непотушенного окурка чуть не сгорела деревня

Ситуация осложнялась тем, что в этот день дул сильный ветер, и, стоило ему чуть изменить направление, и огонь перекинулся бы на окраинные дома деревни, которые находились совсем рядом с горящим полем.





Причиной ЧП стало то, что работница ОАО «Заря Коммуны», пастух, следившая на поле за крупным рогатым скотом, покурила и непотушенный окурок бросила на землю. Сухая трава мгновенно вспыхнула. Женщина пыталась тушить огонь самостоятельно, но из-за порывов ветра он мгновенно распространился. Мобильного телефона у нее не было, поэтому сообщить о пожаре она не могла.





Открыт административный процесс.



