Мы спросили у людей на площади, не боятся ли они, выходя на молчаливую акцию протеста, заразиться коронавирусом.

«Наверное, присутствует страх у всех, это естественно, но вышли, потому что нужно отстаивать свои интересы. Кто за нас? Молодежь не пойдет, лишаются работы многие, поэтому надо нам выходить, – говорит одна из постоянных участниц молчаливых акций протеста против завода. – У нас дети, внуки есть, а это вопрос очень серьезный. Запустят, не дай Бог, завод, потравят нас – и что тогда?»





«Вируса не боюсь, не верю в него, меня это не касается. Я веду здоровый образ жизни, страшилкам из других стран не верю, считаю, что это накручено, что это не про нас. А завод – это серьезно, если запустят его. Полетит свинец – то тут ничего не сделаешь, и никакой здоровый образ жизни мне не поможет», – считает стоящая рядом с ней женщина.



