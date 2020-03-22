«Площадь – пока святое»: выступающие против завода АКБ под Брестом люди больше боятся свинца, чем коронавируса
Несмотря на плохую погоду и десятки случаев заражения COVID-19 в Беларуси, 22 марта на площадь Ленина в Бресте вышли более 200 человек.
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Днем 22 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр», который построен в нескольких километрах от областного центра. Несмотря на метель и короновирус, которым, по официальным данным, в Беларуси заразились более 70 человек, на площадь вышли более 200 человек, пишет "Брестская газета".
Мы спросили у людей на площади, не боятся ли они, выходя на молчаливую акцию протеста, заразиться коронавирусом.
«Наверное, присутствует страх у всех, это естественно, но вышли, потому что нужно отстаивать свои интересы. Кто за нас? Молодежь не пойдет, лишаются работы многие, поэтому надо нам выходить, – говорит одна из постоянных участниц молчаливых акций протеста против завода. – У нас дети, внуки есть, а это вопрос очень серьезный. Запустят, не дай Бог, завод, потравят нас – и что тогда?»
«Вируса не боюсь, не верю в него, меня это не касается. Я веду здоровый образ жизни, страшилкам из других стран не верю, считаю, что это накручено, что это не про нас. А завод – это серьезно, если запустят его. Полетит свинец – то тут ничего не сделаешь, и никакой здоровый образ жизни мне не поможет», – считает стоящая рядом с ней женщина.
Активистка Юлия Зубик говорит, что пока успокаивает тот факт, что по официальной информации в Бресте нет случаев заболевания.
«Ну и соблюдаем меры предосторожности, стоим на расстоянии, за руку не здороваемся, ездим личным транспортом. Меры предосторожности, конечно, приняты. Площадь – пока святое», – считает активистка.
Противница завода Юлия Ничипорук обращает внимание, что официального карантина пока нет, так что «гуляем все»:
«И в целях предосторожности больше находимся на свежем воздухе, а не в закрытом помещении. Уехали – все окна оставили открытыми, проветриваем комнаты и проветриваемся сами. Люди, которые выходят на площадь, однозначно больше боятся завода, чем коронавируса. Вирус пройдет, а завод останется минимум на 50 лет».
Активист Андрей Слиж пришел на площадь в маске, однако она желтого цвета – цвета борьбы с заводом АКБ:
«Наверное, свинец страшнее, чем коронавирус. Коронавирус в отдаленном будущем, будет – не будет: эпидемия немножко раздута. Предохраняться, конечно, надо. Но сейчас у нас более актуальная проблема свинец. Вообще-то от свинца пока больше в мире умерло людей», – считает мужчина.
Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.
Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.
Начиная с 4 марта позапрошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.
14:43 22/03/2020
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