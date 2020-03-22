Фильм «Авантюры Прантиша Вырвича» переозвучат на беларусский язык

В сюжет легла история молодого Прантиша Вырвича и алхимика Бутрамея Ледника, которые оказались в переплете политических интриг, развернувшихся в борьбе за трон Речи Посполитой, пишет REFORM.by





Отмечается, что за последние годы это первая историческая картина, в работе над которой участвовала только беларусская творческая группа.





Как рассказала начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования УП «Киновидеопрокат» Ольга Боговарова, это будет 90-минутная киноверсия романа, из которого потом сделают 4-серийный телевизионный фильм.