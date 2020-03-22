Фильм «Авантюры Прантиша Вырвича» переозвучат на беларусский язык
Премьера экранизации романа Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича» переносится на май. «Беларусьфильм» планирует переозвучить картину на беларусский язык. По этой причине фильм режиссера Александра Анисимова выпустят в прокат после завершения работы над беларусскоязычной версией, сообщает пресс-служба киностудии.
В сюжет легла история молодого Прантиша Вырвича и алхимика Бутрамея Ледника, которые оказались в переплете политических интриг, развернувшихся в борьбе за трон Речи Посполитой, пишет REFORM.by
Отмечается, что за последние годы это первая историческая картина, в работе над которой участвовала только беларусская творческая группа.
Как рассказала начальник отдела репертуарного прогнозирования и планирования УП «Киновидеопрокат» Ольга Боговарова, это будет 90-минутная киноверсия романа, из которого потом сделают 4-серийный телевизионный фильм.
14:23 22/03/2020
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