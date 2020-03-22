Беларусь помогла вернуться домой израильским студентам

После оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов встретили два микроавтобуса прямо у границы. В белорусском пункте пропуска «Урбаны» для иностранцев выделили отдельный канал и во взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления.



