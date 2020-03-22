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Россия разрешила транзит белорусам, которые возвращаются из других стран

Белорусы, которые возвращаются домой из третьих стран, смогут сделать это с пересадкой в российских городах, используя рейсы российских авиакомпаний. Об этом журналистам сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает "Белсат".

«В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно», – сказал Мезенцев.

По его словам, 21 марта глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подтвердил главе российской дипмиссии в Беларуси, что «все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно».

По словам дипломата, Посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с МВД республики, а также с Министром иностранных дел Владимиром Макеем, который «сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».

Напомним, на данный момент около 6 тысяч белорусских граждан не могут вернуться домой через закрытие границ в связи с пандемией коронавируса.
КА/МВ belsat.eu
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