«В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно», – сказал Мезенцев.





По его словам, 21 марта глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подтвердил главе российской дипмиссии в Беларуси, что «все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно».





По словам дипломата, Посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с МВД республики, а также с Министром иностранных дел Владимиром Макеем, который «сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации».





Напомним, на данный момент около 6 тысяч белорусских граждан не могут вернуться домой через закрытие границ в связи с пандемией коронавируса.







