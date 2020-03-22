В минском метро введут оплату с помощью распознавания лиц

Для пассажиров систему запустят, только когда она будет работать безупречно, сказал заместитель мэра Минска, передаёт агентство "Минск-Новости"





Новая система оплаты будет распознавать лицо пассажира, которое привязано к его банковской карте, с помощью камеры по 120 точкам. При положительном результате сопоставления портретов турникет открывается, а с карточки автоматически списывается стоимость проезда.





Система оплаты проезда через распознавание лиц сейчас тестируется в метрополитене Москвы и уже работает в одном из городов Китая.