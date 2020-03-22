+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В минском метро введут оплату с помощью распознавания лиц

В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об этом с одним из банков. Сначала система заработает на одном турникете, а тестировать её будут сами сотрудники банка, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Для пассажиров систему запустят, только когда она будет работать безупречно, сказал заместитель мэра Минска, передаёт агентство "Минск-Новости".

Новая система оплаты будет распознавать лицо пассажира, которое привязано к его банковской карте, с помощью камеры по 120 точкам. При положительном результате сопоставления портретов турникет открывается, а с карточки автоматически списывается стоимость проезда.

Система оплаты проезда через распознавание лиц сейчас тестируется в метрополитене Москвы и уже работает в одном из городов Китая.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru