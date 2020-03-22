В минском метро введут оплату с помощью распознавания лиц
В ближайшие месяцы в минском метро планирется ввести оплату проезда при помощи системы распознавания лиц. Минский метрополитен уже предварительно договорился об этом с одним из банков. Сначала система заработает на одном турникете, а тестировать её будут сами сотрудники банка, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Для пассажиров систему запустят, только когда она будет работать безупречно, сказал заместитель мэра Минска, передаёт агентство "Минск-Новости".
Новая система оплаты будет распознавать лицо пассажира, которое привязано к его банковской карте, с помощью камеры по 120 точкам. При положительном результате сопоставления портретов турникет открывается, а с карточки автоматически списывается стоимость проезда.
Система оплаты проезда через распознавание лиц сейчас тестируется в метрополитене Москвы и уже работает в одном из городов Китая.
12:06 22/03/2020
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