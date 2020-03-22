За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло почти на 32 тысячи, умерли 1652, а выздоровели 4121, из них 793 — в Италии.

В Испании 69 известных ученых в открытом письме правительству призвали еще сильнее ограничить свободу передвижения. Иначе, по их мнению, неизбежный крах системы здравоохранения может произойти «в районе 25 марта». Страна, 18% населения которой старше 65 лет, уже серьезно пострадала от пандемии коронавируса: подтверждено более 25 тысяч случаев заболевания, умерли 1375 человек.





В Великобритании число подтвержденных случаев заражения за сутки возросло почти на тысячу и составило 5018 человек. При этом количество летальных исходов увеличилось на 56, до 233. Как пишет Би-би-си, согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона и используемой для информирования правительства, в стране от коронавируса может погибнуть полмиллиона человек, если не принять превентивных мер.









В Украине подтверждены 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это на шесть больше, чем сутками ранее. Все шесть новых случаев зарегистрированы в Киеве. С 23 марта в столице Украины прекращают пассажирские перевозки. Режим чрезвычайной ситуации введен в Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Киевской областях, а также в Киеве.





В России за сутки зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 306 человек. Роспотребнадзор заявил, что в Москве с 21 марта фитнес-клубы, бассейны и аквапарки обязаны прекратить допуск посетителей.



