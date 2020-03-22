Белорусы могут вернуться из Литвы пешком через три пункта пропуска

"Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 0.00 по литовскому времени 23 марта", - напомнили в ГПК.





До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка".





Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.





Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.



