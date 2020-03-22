+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусы могут вернуться из Литвы пешком через три пункта пропуска

Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы пешком через три пункта пропуска, сообщили в Госпогранкомитете.

"Граждане Беларуси могут вернуться домой из Литвы, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 0.00 по литовскому времени 23 марта", - напомнили в ГПК.

До этого времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска "Мядининкай" - "Каменный Лог", "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Райгардас" - "Привалка".

Пешком через определенные пункты пропуска могут вернуться домой и белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в этих государствах.

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru