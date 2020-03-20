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«Белпочта» возобновила прием отправлений в ряд стран

РУП «Белпочта» сообщило, что возобновляет прием определенных международных почтовых отправлений в некоторые страны мира. А именно:

в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию – отправления ускоренной почты EMS;

в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию – письма и посылки.

На предприятии также предупредили клиентов, что из-за объявленной пандемии коронавируса и связанных с этим событий возможны задержки с доставкой.

Напомним, днем ранее «Белпочта» сообщала о временной приостановке приема писем, посылок и ЕMS во все страны мира кроме трех – России, Китая и Гонконга.

Связано это с пандемией COVID-19: авиакомпании, осуществлявшие перевозку почты из Беларуси, меняют и сокращают рейсы.

Тогда же белорусские почтовики пообещали оперативно сообщать гражданам о новых открывающихся направлениях.
Belmir
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