+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Британские медики: внезапная потеря обоняния может быть симптомом коронавируса

Внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса, говорится в заявлении Британской ассоциации оториноларингологии (ENT).

Этот симптом может проявляться при отсутствии других признаков заболевания, то есть такие пациенты могут быть скрытыми носителями Covid-19, отмечают медики.

По данным организации, есть убедительные доказательства, что этот симптом появлялся у коронавирусных пациентов в Южной Корее, Китае и Италии, сообщает ВВС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru