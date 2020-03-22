







По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч человек. Скончались более 11 тысяч заболевших. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число случаев заболеваний коронавирусом в мире уже превышает 300 тысяч.





Италия еще в четверг обогнала Китай по числу жертв коронавируса. По данным на 22 марта, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии - на 6 557 больше, чем за день до этого.





В Ломбардии, где произошла самая большая вспышка коронавируса, введены более строгие меры для борьбы с распространением инфекции. Согласно новым правилам, объявленным поздно вечером в субботу, спорт и физическая активность на улице запрещены. Использование торговых автоматов также запрещено.





Бизнесу предписано прекратить все операции, за исключение тех, что включены о особо важные цепочки обеспечения населения. Прекращается строительство (за исключением больниц). Запрещена работа всех рынков на открытом воздухе.





В Италии полицейские проверяют пешеходов и водителей автомобилей. Те должны доказать, что вышли из дома по веской причине





Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом и тех, кто помогает больным. В Риме на карантине два монастыря, в них коронавирусом заболели 59 монашек. По всей стране от Covid-19 скончались по меньшей мере 28 священников.





Россия в субботу объявила, что отправит в Италию военных вирусологов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.





В Испании - второй европейской стране по числу заболевших - число случаев коронавируса подскочило за сутки почти на 5 тысяч и составило 24926. От коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 324 человека, а общее число летальных исходов достигло 1326.



