Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней
Новое исследование установило, что медианное время с момента заражения до проявления симптомов инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составляет 5,1 дня. Оно проводилось сотрудниками Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, сообщает Роспотребнадзор.
Примерно у 97,5% людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Отмечается, что полученные данные подтверждают более ранние оценки и оправдывают необходимость 14-дневного карантинного периода.
«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания»,— говорится в сообщении.
Примерно такой же инкубационный период ранее был установлен и у вирусов, вызывавших тяжелый острый респираторный синдром (SARS, атипичная пневмония, 2002 год) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп, 2015 год).
Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются десятки научных центров и клинических лабораторий по всему миру. В России сейчас проходят испытания шести вакцин. 19 марта российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины.
08:52 22/03/2020
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