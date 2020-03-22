







Примерно у 97,5% людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Отмечается, что полученные данные подтверждают более ранние оценки и оправдывают необходимость 14-дневного карантинного периода.





«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания»,— говорится в сообщении.





Примерно такой же инкубационный период ранее был установлен и у вирусов, вызывавших тяжелый острый респираторный синдром (SARS, атипичная пневмония, 2002 год) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп, 2015 год).





Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются десятки научных центров и клинических лабораторий по всему миру. В России сейчас проходят испытания шести вакцин. 19 марта российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины.