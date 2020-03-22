+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Роспотребнадзор: средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней

Новое исследование установило, что медианное время с момента заражения до проявления симптомов инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, составляет 5,1 дня. Оно проводилось сотрудниками Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге, сообщает Роспотребнадзор.



Примерно у 97,5% людей симптомы заболевания проявляются в течение 11,5 дней после заражения. Отмечается, что полученные данные подтверждают более ранние оценки и оправдывают необходимость 14-дневного карантинного периода.

«Исследователи подсчитали, что на каждые 10 000 человек, помещенных в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человек, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания»,— говорится в сообщении.

Примерно такой же инкубационный период ранее был установлен и у вирусов, вызывавших тяжелый острый респираторный синдром (SARS, атипичная пневмония, 2002 год) и ближневосточный респираторный синдром (MERS, верблюжий грипп, 2015 год).

Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются десятки научных центров и клинических лабораторий по всему миру. В России сейчас проходят испытания шести вакцин. 19 марта российским ученым удалось расшифровать полный геном вируса, что может ускорить появление вакцины.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru