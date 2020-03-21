Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





В дипмиссии информируют о принятии российским правительством 20 марта дополнительного распоряжения № 685-р. Оно позволяет гражданам стран СНГ, включая белорусских, прибывать через воздушные пункты пропуска (п. п.) и убывать в Беларусь как через воздушные, так и другие п. п. При этом пограничная служба России обеспечивает пропуск таких граждан через госграницу РФ.





Соответственно, белорусские граждане получают возможность вылететь домой через Россию при соблюдении оговоренных в постановлении условий.









Посольство считает разумным воспользоваться этой либо иной доступной возможностью всем, кто может сам решить вопросы с перевозчиками.





При этом продолжается проработка возможности эвакуации белорусских граждан из Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) на родину белорусскими авиабортами.





Для эвакуации белорусам нужно найти свое имя в списке подтверждения на сайте посольства либо добавить его при отсутствия таких данных, подтвердить свой контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений. Еще следует подтвердить свою точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в нее за три часа до объявленного времени убытия. Кроме того, надо направить дополнительно личные данные (ФИО; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (если отдых организованный); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) на электронный адрес посольства (india@mfa.gov.by).





В условиях закрытия границ рядом иностранных государств для коммерческих авиасудов предлагаемый вариант эвакуации – это реальная возможность вернуться на родину. При сознательном отказе эвакуироваться либо непредоставлении полных данных или неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет задачей самих людей.





Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала продолжится после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.





Контакты для связи: дежурный дипломат – третий секретарь Мисюра Андрей Владимирович +919 999 46-64-45 (только звонки), +918 527 41-58-59, первый секретарь (консульские вопросы) Вонсяк Олег Михайлович +919 711 52-02-34.



