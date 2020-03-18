



После того как Татьяну забрали в больницу, слухи о ее госпитализации поползли по городу и стали обрастать выдуманными подробностями, а также всплыли ее личные данные. За три дня в карантине женщину успели отправить в реанимацию и похоронить и проклясть. Об этом она рассказала «Онлайнеру»





19 марта в аккаунте Дмитрия Демидова появилось сообщение со словами поддержки в адрес Татьяны:





«Позвольте мне, как председателю Новополоцкого горисполкома, заверить, что абсолютное большинство новополочан поддерживает Вас и с пониманием относится к сложившейся ситуации. Искренне прошу, не слушайте злые языки, которые поддались панике или умышленно нагнетают обстановку. Пройдёт время и, я уверен, этим людям будет стыдно за свои высказывания. Их поведение не должно расстраивать Вас и препятствовать Вашему выздоровлению и возвращению домой, где Вас любят и ждут родные и близкие. Каждый здравомыслящий человек понимает, что Вы проявили сознательность по отношению к себе и окружающим, показали пример того, как необходимо себя вести в сложившейся ситуации. Желаю Вам скорейшего выздоровления, а Вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», – говорится от имени мэра города.







