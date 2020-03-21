В Беларуси за сутки зарегистрировано ещё 7 случаев коронавируса, теперь их 76
На 21 марта в больницах Беларуси находится 61 пациент с коронавирусом, они под постоянным медицинским контролем и на лечении. Часть пациентов, после прохождения лечения, уже получили отрицательные тесты и готовятся к выписке. Их планируют выписать на следующей неделе, сообщает телеграм-канал Минздрава.
За сутки добавилось ещё 7 случаев. Всего в Беларуси зарегистрировано 76 случаев коронавируса.
15 пациентов, у которых тест дал положительный результат, уже вылечены и выписаны из медицинских учреждений.
За все время проведено уже более 20 тысяч тестов.
19:34 21/03/2020
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