Италия быстро стала эпицентром распространения коронавируса в Европе. На этой неделе она обогнала Китай и вышла на первое место по числу погибших. По данным Bloomberg, сейчас в Италии зарегистрировано более 41 000 случаев заражения и 3405 погибших. Области Ломбардия и Венето столкнулись с вирусом почти одновременно: первых зараженных в них выявили еще месяц назад. Власти регионов приняли меры по борьбе с коронавирусом, но получили разные результаты, пишет Business Insider.





Карантин в Ломбардии

Ломбардия оказалась самым пострадавшим от коронавируса регионом Италии. К 17 марта в этой области насчитывалось более 16 200 заболевших и 1200 умерших. Хотя еще 21 февраля подтвержденный диагноз был только у 15 человек, сообщал Reuters.





С 23 февраля местные власти закрыли многие магазины в 10 городах Ломбардии и попросили их жителей воздержаться от каких-либо передвижений. Тем не менее, люди продолжили перемещаться между населенными пунктами, перебираясь туда, где не было строгих ограничений. Они все так же совершали покупки и обедали в общественных местах, указывает Business Insider.





По словам 60-летнего Маурицио Педринацци из коммуны Секуньяго, несмотря на карантин, люди из закрытых городов часто ходили в соседние деревни, чтобы посетить бар, писала газета The Times.





25 февраля губернатор области Аттилио Фонтана заявил региональному парламенту, что коронавирус был «чуть больше, чем обычным гриппом», пишет Wired. После этого установленные ранее ограничения были ослаблены. Однако уже 1 марта карантин пришлось возобновить, поскольку количество зараженных увеличилось.





Тесты на коронавирус в Ломбардии проводили только людям с симптомами заболевания. В результате носители вируса, у которых не было симптомов болезни, могли способствовать широкому распространению вируса, указывает издание.

В итоге больницы Ломбардии оказались перегружены: в последние три недели в интенсивной терапии нуждались 1135 жителей региона, однако медучреждения рассчитаны только на 800 пациентов, писал Reuters.





Борьба в Венето

Первая в Италии смерть от коронавируса была зафиксирована 21 февраля в городе Во Эуганео в Венето. Уже к концу февраля на коронавирус проверили все население Во Эуганео — это примерно 3300 человек, сообщает Financial Times. Местные власти проводили несколько этапов проверки, что привело к выявлению большего числа зараженных.





По данным Reuters, организованные в Венето проверки показали, что более половины положительных тестов на коронавирус приходятся на людей, у которых нет симптомов заболевания.

Людей с положительными результатами тестов в Венето сразу отправили в строгую изоляцию, независимо от того, были у них симптомы или нет. В городах закрыли магазины и школы. Все спортивные мероприятия и церковные службы либо перенесли, либо отменили, указывает Business Insider.





За месяц темпы роста числа заражений в регионе замедлились. К 17 марта в регионе насчитывалось 2704 заболевших.





Опыт Венето показал, что массовое тестирование на коронавирус и изоляция заболевших могут замедлить пандемию, пишет Business Insider. Использовать эти меры призывает и Всемирная организация здравоохранения. «Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни — разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться», — заявил 16 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.