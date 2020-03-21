



Иностранцы предложили пенсионерам принять «подарок», за который потребовали деньги и драгоценности, а затем и вовсе пытались обокрасть.





Иностранных граждан 85-летний минчанин встретил возле подъезда.





Они представились гражданами Грузии и рассказали, что якобы по приглашению Правительства Беларуси в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны дарят ветеранам и пенсионерам подарки – посуду и столовые приборы, – сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





«Грузины» прошли в квартиру и стали уговаривать мужчину «принять подарки», а в знак благодарности предложили передать им боевые награды, драгоценности либо старинные монеты.





По воспоминаниям потерпевшего, «грузины» говорили без умолку, отвлекая его внимание.





Но наличности у дедушки не было, и его свозили к банкомату. За набор ножей и посуды взяли более 1 300 рублей. После этого мужчину довезли до дома и снова поднялись с ним в квартиру.





В какой-то момент пенсионер увидел, что один из непрошенных гостей роется в шкафу и держит в руке сверток с деньгами.





Пожилые супруги отобрали свои деньги, выгнали злоумышленников и вызвали милицию.





На следующий день правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Румынии.





Правоохранители полагают, что мужчины, изображённые на фотографиях, могли совершить больше подобных преступлений.





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