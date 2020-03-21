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МВД ищет пострадавших. Банда иностранцев в Минске обманывала пенсионеров по новой схеме

В Минске задержали граждан Румынии, которые пытались обокрасть пенсионеров.


Иностранцы предложили пенсионерам принять «подарок», за который потребовали деньги и драгоценности, а затем и вовсе пытались обокрасть.

Иностранных граждан 85-летний минчанин встретил возле подъезда.

Они представились гражданами Грузии и рассказали, что якобы по приглашению Правительства Беларуси в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны дарят ветеранам и пенсионерам подарки – посуду и столовые приборы, – сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

«Грузины» прошли в квартиру и стали уговаривать мужчину «принять подарки», а в знак благодарности предложили передать им боевые награды, драгоценности либо старинные монеты.

По воспоминаниям потерпевшего, «грузины» говорили без умолку, отвлекая его внимание.

Но наличности у дедушки не было, и его свозили к банкомату. За набор ножей и посуды взяли более 1 300 рублей. После этого мужчину довезли до дома и снова поднялись с ним в квартиру.

В какой-то момент пенсионер увидел, что один из непрошенных гостей роется в шкафу и держит в руке сверток с деньгами.

Пожилые супруги отобрали свои деньги, выгнали злоумышленников и вызвали милицию.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались граждане Румынии.

Правоохранители полагают, что мужчины, изображённые на фотографиях, могли совершить больше подобных преступлений. 

Если вам известно о таких фактах, сообщите об этом по телефонам +375 (29) 160-83-81, +375 (44) 564-87-58 либо 102
belnovosti.by
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