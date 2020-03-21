Волонтеры «Ангела» нашли в реке тело пропавшего пенсионера

Пенсионера вместе с жителями искали около 40 «ангелов» из Минска, Молодечно, Жодино и Борисова.









Поисковый отряд возглавила координатор Кристина Крук. С места события она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:





— Поиски начались в 10:40. Мы охватили территорию в радиусе трех километров. В Междуречье опрашивали местных жителей. Искали в окрестностях деревни. Здесь есть все — и поля, и лес, и река Свислочь. Использовали квадроцикл. Два квадрокоптера облетали территорию и передавали видео. Около 12:20 с берега увидели пятно в реке, похожее на тело человека. Это же пятно было заметно на видео с квадрокоптера.





По словам Кристины Крук, летательный аппарат запустили еще раз, опустили его ниже над находкой в реке. Сомнений не осталось — это тело пропавшего пенсионера.





Кристина Крук рассказала, что волонтеры ждут спасателей МЧС, которые достанут тело из реки.





Причину смерти пожилого мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.





— ПСО «Ангел» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего, — сказала Кристина Крук.









Фото предоставлено Кристиной Крук