Волонтеры «Ангела» нашли в реке тело пропавшего пенсионера
Возле населенного пункта Междуречье Пуховичского района 21 марта волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» в реке Свислочь нашли тело 74-летнего местного жителя, который пропал 3 марта после посещения почты в соседней деревне Светлый Бор.
Пенсионера вместе с жителями искали около 40 «ангелов» из Минска, Молодечно, Жодино и Борисова.
Поисковый отряд возглавила координатор Кристина Крук. С места события она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:
— Поиски начались в 10:40. Мы охватили территорию в радиусе трех километров. В Междуречье опрашивали местных жителей. Искали в окрестностях деревни. Здесь есть все — и поля, и лес, и река Свислочь. Использовали квадроцикл. Два квадрокоптера облетали территорию и передавали видео. Около 12:20 с берега увидели пятно в реке, похожее на тело человека. Это же пятно было заметно на видео с квадрокоптера.
По словам Кристины Крук, летательный аппарат запустили еще раз, опустили его ниже над находкой в реке. Сомнений не осталось — это тело пропавшего пенсионера.
Кристина Крук рассказала, что волонтеры ждут спасателей МЧС, которые достанут тело из реки.
Причину смерти пожилого мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
— ПСО «Ангел» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего, — сказала Кристина Крук.
Фото предоставлено Кристиной Крук
Сергей Есманович
19:52 21/03/2020
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