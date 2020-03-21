+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Волонтеры «Ангела» нашли в реке тело пропавшего пенсионера

Возле населенного пункта Междуречье Пуховичского района 21 марта волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» в реке Свислочь нашли тело 74-летнего местного жителя, который пропал 3 марта после посещения почты в соседней деревне Светлый Бор.

Пенсионера вместе с жителями искали около 40 «ангелов» из Минска, Молодечно, Жодино и Борисова.


Поисковый отряд возглавила координатор Кристина Крук. С места события она рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Поиски начались в 10:40. Мы охватили территорию в радиусе трех километров. В Междуречье опрашивали местных жителей. Искали в окрестностях деревни. Здесь есть все — и поля, и лес, и река Свислочь. Использовали квадроцикл. Два квадрокоптера облетали территорию и передавали видео. Около 12:20 с берега увидели пятно в реке, похожее на тело человека. Это же пятно было заметно на видео с квадрокоптера.

 По словам Кристины Крук, летательный аппарат запустили еще раз, опустили его ниже над находкой в реке. Сомнений не осталось — это тело пропавшего пенсионера.

Кристина Крук рассказала, что волонтеры ждут спасателей МЧС, которые достанут тело из реки.

Причину смерти пожилого мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

— ПСО «Ангел» приносит свои соболезнования родным и близким погибшего, — сказала Кристина Крук.


Фото предоставлено Кристиной Крук 
Сергей Есманович
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru